Фото: пресс-служба губернатора Ставрополья

На Ставрополье проходят мероприятия, посвященные Дню Неизвестного Солдата. Центральным среди них стало возложение цветов к вечному огню на мемориале «Вечная слава».

В церемонии поучаствовал и губернатор региона.

Владимир Владимиров подчеркнул важность сохранения исторической памяти и значение работы всех, кто десятилетия спустя помогает восстанавливать имена пропавших без вести бойцов.

- 2020 год для нас – это, прежде всего, год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И очень важно, что в нашем крае немало активных людей, которые участвуют в деле сохранения исторической памяти народа. Многие из этих энтузиастов объединяются вокруг регионального отделения Российского военно-исторического общества, которому в этом году исполнилось 5 лет. За это время реализованы десятки поисковых проектов. Только в результате архивных исследований возвращены имена более чем 1,5 тысячи ставропольцев, которые считались пропавшими без вести. Благодарю всех, кто участвует в этой работе. Это важная и благородная миссия и хороший пример уважения к нашему прошлому, – отметил глава края.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что поисковая группа комитета по культуре администрации Кисловодска отыскала в военных архивах данные о трех красноармейцах, умерших в госпиталях курорта с августа 1941 по август 1942 года: капитане Василии Федоровиче Харитонове (1908-1942), красноармейце Никифоре Яковлевиче Самуткине (1911-1942), красноармейце Якове Ивановиче Калинине (1916-1942).

Сегодня, накануне Дня Неизвестного Солдата, их имена высекли на стене мемориала воинской славы на проезде Цандера, где сейчас завершается реконструкция.