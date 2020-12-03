Из-за нарушений "Газ эксплуатации" запретили работать на Ставрополье

Суд запретил ООО "Газ эксплуатация" работать на территории Ставрополья. Иск предъявила краевая прокуратура, передает пресс-служба надзорного органа.

В ходе проверки выявлен ряд нарушений, связанных с деятельностью фирмы в регионе. У компании не было средств контроля и измерений, контрольно-измерительного оборудования, прошедшего метрологический контроль, сертифицированных материалов, комплектующих изделий, инструментов и приспособлений, обеспечивающие возможность выполнения газоопасных работ.

- Прокурором Промышленного района Ставрополя предъявлено исковое заявление о признании незаконной и прекращении деятельности ООО «Газ Эксплуатация» в сфере обслуживания внутридомового газового оборудования на территории Ставропольского края. Решением Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, - сказано в сообщении.