На Ставрополье 4 и 5 декабря прогнозируется гололед с порывистым ветром

По данным Ставропольского Гидрометцентра, 4 и 5 декабря Красногвардейском, Ипатовском, Новоалександровском, Изобильненском, Труновском, Петровском, Шпаковском, Грачевском, Благодарненском, Кочубеевском, Андроповском, Александровском, Новоселицком, Минераловодском, Предгорном, Буденовском, Советском, Нефтекумском, Степновском, Курском округах и районах ожидается гололед в сочетании с порывистым ветром 15-20 м/с.

Это может повлечь за собои : повреждение линий связи и ЛЭП, нарушение в работе систем жизнеобеспечения. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Главное управление МЧС России по Ставрополью рекомендует: пешеходам быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог; как пешеходам, так и водителям следует проявлять особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что негативные погодные условия по-прежнему осложняют дорожную ситуацию в ряде районов Ставрополья.

В Буденновском и Левокумском районах периодически образуется наледь на дорогах, дорожные службы организовали обработку проезжей части.