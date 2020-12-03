На Ставрополье за шесть дней задержали более 200 пьяных водителей

Фото: пресс-служба краевого ГИБДД России

На Ставрополье правоохранители в рамках проведенных рейдов задержали 225 водителей, которые сели за руль пьяными. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления УГИБДД.

Так, в регионе с 28 ноября по 2 декабря проходили рейды «Нетрезвый водитель».

Полицейским удалось поймать 225 человек, из которых 14 сели нетрезвыми за руль повторно. Сейчас решается вопрос о возбуждении про них них уголовных дел.

Больше всего привлекли к ответственности пьяных водителей в Ставрополе, Минераловодском и Георгиевском городских округах, Пятигорске. Нарушителей также остановили на трассе «Кавказ».