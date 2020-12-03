В Ставрополе новый водовод обеспечит горожан водой с запасом

Сейчас Ставрополь и близлежащие населенные пункты в сутки потребляют 170-220 тысяч кубометров воды. Но в случае аварии снабжение ресурсом может сократиться до 60 %.

Поэтому краевой столице нужен новый современный водовод. Вода из Сенгилеевского водохранилища подается тремя путями: по двум стальным водоводам и одному железобетонному.

Последний почти не поддается ремонту и восстановлению. Об этом рассказали в пресс-службе администрации краевого центра.

За последние 9 лет на нем трижды случались аварии, из-за которых останавливалась подача воды в город. Еще одна поломка может оказаться для него критической.

Согласно проекту, водовод должен проходить через лес. Сейчас МУП «Водоканал» уже приняло решение об изменении границ проектирования. Рассматривается вопрос переноса трассы объекта за границы лесного массива.

В пресс-службе администрации Ставрополя также сообщили, что производительность нового водовода должна составлять не менее 240 тысяч кубометров в сутки. Это позволит обеспечить ставропольчан водой с запасом.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что модернизация четырех медленных фильтров на станции водоподготовки завершилась в селе Курсавка Андроповского района. В итоге улучшилось качество водоснабжения в 14 населённых пунктах района с населением более 20 тысяч человек.

По данным управления, после проведённого ремонта на четверть повысилась проектная производительность очистных сооружений водоснабжения Курсавки. Эти сооружения не видели ремонта 33 года. Капремонт провели по поручению губернатора Ставрополья.