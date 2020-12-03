На дорогах Ставрополья в 2021 году появятся еще 100 камер фиксации скоростного режима

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Ставрополья Алексей Сафонов сообщил, что за этот год в крае произошло 2325 ДТП, в которых 3041 человек получили различные травмы и 310 человек погибли.

Смертность на дорогах региона снижается, эта динамика сохраняется уже шестой год подряд.

Говоря о мерах по снижению аварийности, руководитель сообщил, что 1 декабря установлены 88 дополнительных комплексов видео и фотофиксации административных правонарушений по линии ГИБДД, которые в ближайшую неделю пройдут тестирование.

Таким образом, в крае к Новому году будут работать в общей сложности 218 комплексов фиксации.

На комиссии было принято решение об установке еще 100 комплексов фиксации скоростного режима в 2021 году.

Также на следующий год КМВ получит специализированный автомобиль «Лаборатория безопасности» для обучения школьников правилам дорожного движения.

В 2021 году в Пятигорске начнет свою работу прибор хромотограф – техническая инновация, помогающая определить в крови следы любых наркотических, психотропных и иных запрещенных к употреблению водителям веществ. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.