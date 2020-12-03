Уроженца Чечни и фотомодель отпустили после нападения на депутата ЛДПР

Мосгорсуд отменил приговор фотомодели Ольги Синтюревой и уроженца Чечни Ибрагима Дудаева. Ранее их осудили за организацию нападения и кражу у депутата ЛДПР Сергея Жигарева, сообщает ТАСС.

Парочка похитила из сейфа депутата 20 млн рублей и еще 35 тысяч долларов. Когда Синтюрева узнала, что Жигарев намерен обратиться в полицию, она вызвала его на приватный разговор. Во время беседы в машине члена ЛДПР выкинули из салона. Дудаев и Синтюрева уехали.

Пресненский суд Москвы приговорил Дудаева к четырем годам тюрьмы. Синтюревой дали столько же, но с отсрочкой до достижения ее дочерью 14 лет. Однако сейчас решение отменено, а дело вернули в прокуратуру "для устранения препятствий рассмотрения его судом".

Уроженец Чечни арестован до 2 февраля 2021 года. А фотомодель сейчас под подпиской о невыезде.