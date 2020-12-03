Александра Курбатова переизбрали на должность мэра Кисловодска

Мэра Кисловодска Александра Курбатова переизбрали на должность. Срок его полномочий продлевается еще на пять лет, передает пресс-служба администрации города-курорта.

Градоначальника выбирали депутаты на внеочередном заседании. Все чиновники сошлись в своем выборе. Курбатов уже принял присягу.

На должность мэра Кисловодска Курбатов пришел в декабре 2015 года. Долгое время он работал в аппарате Правительства Ставрополья, в течение трех лет - с 2005 по 2008 год - был заместителем министра труда и соцзащиты Ставропольского края. До 2011 года работал на посту заместителя главы Ставрополя, а до 2013 - в банковской сфере. На пост мэра Кисловодска Курбатов пришел из регионального управления Фонда социального страхования России.