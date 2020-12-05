Замглавы администрации Лермонтова попал под второе уголовное дело

Экс-заммэра города Лермонтов Дмитрий Кубадиев. Фото: пресс-служба администрации города Лермонтова

Против бывшего замглавы администрации города Лермонтова Дмитрия Кубадиева возбуждено второе уголовное дело. Оба инцидента касаются выплат компаниям за коммунальные работы, которые они на самом деле не выполняли. Разумеется, чиновник об этом знал.

Как сообщает пресс-служба МВД России по СКФО, подозреваемый подписал акт приемки работ по демонтажу старой системы освещения в городском парке. Якобы эту работу исполнила сторонняя компания. Однако фактически этим занималась муниципальное предприятие, на балансе которого находилась система. И потратила на это свои средства. Ущерб насчитывает 320 тысяч рублей.

К этой сумме можно добавить еще 3,5 миллиона – такие деньги были заплачены компании за утилизацию отходов, которую компания никогда не утилизовывала. Однако чиновник запросто подписал акт приемки работ.

Как сообщают в МВД, оба эпизода проходят по статье «превышение должностных полномочий».