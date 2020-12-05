В Ставрополе полицейские спасли задыхающегося двухлетнего малыша

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю

В Ставрополе двое полицейских спасли двухлетнего мальчика, который начал задыхаться в городе. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МВД по краю.

В благодарности полицейским отец ребенка рассказал, что во время поездки по городу на машине его сыну внезапно стало плохо. Мужчина увидел полицейскую машину и обратился за помощью. Сотрудники ППС отреагировали мгновенно – включив сирену, они экстренно проводили автомобиль с ребенком в ближайшую больницу.

Медики отметили, что промедление могло вызвать тяжелые последствия для малыша. Помощь полицейских спасла ребенка.

Героями дня стали сотрудники ППС Геворг Айрапетян и Азрет Джамбаев.