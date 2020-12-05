На Ставрополье назвали районы с наибольшим приростом числа больных коронавирусом

На Ставрополье названы районы с наибольшим приростом числа больных коронавирусом за последние сутки. Подробную информацию публикует краевой Роспотребнадзор.

За предыдущие сутки 4 декабря наибольшее количество случаев заболевания выявили в Ставрополе. Здесь COVID-19 заболели 34 человека. На второй строчке Невинномысск – 22 жителя. Тройку замыкает Буденновский городской округ с 14 случаями заражения.

Отметим, что всего за сутки на Ставрополье зафиксировано 228 заболевших. Однако общие тенденции можно назвать положительными. За то же время выписаны и сняты с медицинского учета 289 человек. К несчастью, есть и летальные исходы. Шесть пациентов скончались.

Общее количество активных больных на данный момент немногим превышает 3,3 тысячи человек. С более подробной статистикой вы можете ознакомиться здесь.