В Чечне пожилым людям и старикам запретили посещать мечети

Мечеть «Сердце Чечни» Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Чечне пожилым людям и старикам старше 65 лет запрещено посещать мечети во время пятничной молитвы. Такое решение принял муфтий республики Салах-Хаджи Межиев.

– Начиная с этой недели на пятничную молитву могут приходить все, кому еще не исполнилось 65 лет. Мы со всем почтением призываем их оставаться дома, – заявил глава муфтията Чечни.

Ограничительные меры напрямую связаны с пандемией коронавируса. Напомним, что за последние сутки в регионе выявлено 187 случаев заражения.

Подобная практика уже применялась в республике. Так, весной в связи с эпидемиологической ситуацией был введен полный запрет на посещение мечетей. Он был отменен после начала выхода региона из режима ограничений в июне.