В Дагестане число жертв коронавируса приблизилось к тысяче

Иллюстративное фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число жертв коронавируса в Дагестане приблизилось к тысяче человек. По данным на 5 декабря 2020 года, в республике зафиксировано 996 летальных исходов. При чем 9 из них – за последние 24 часа.

Кроме того, согласно статистике, за сутки болезнь выявлена у 122 человек. Всего заразилось 19 571. Также 4 декабря выздоровели 82 пациента. Всего снято с медицинского наблюдения 17 508 жителей.

Таким образом, в регионе остается 2 063 человека, болеющих коронавирусом в данный момент.