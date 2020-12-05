В Кабардино-Балкарии три человека погибли в страшном ДТП

Фото: пресс-служба ГУ МВД по КБР

В ДТП на территории Кабардино-Балкарии погибли три человека. На трассе столкнулись «Приора» и «Четырнадцатая». В причинах аварии разбираются следователи.

Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, столкновение произошло на 473-м километре федеральной автотрассы «Кавказ», между поселками Старый Черек и Аргудан. На огромной скорости лоб в лоб столкнулись «Приора» и «Четырнадцатая». Второй автомобиль смяло, как картонный. Трое пассажиров скончались на месте. Водитель «Лады» чудом выжил. Он госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причина аварии пока неизвестна. Расследованием занимается следственно-оперативная группа МВД.