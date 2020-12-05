Система QR-контроля в общественных местах введена на Ставрополье

Иллюстративное фото Фото: Иван ВИСЛОВ

На Ставрополье с 7 декабря начнет действовать программа QR-контроля в общественных местах. С ее помощью планируется более эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Смысл системы в регистрации посетителей и проверке информации о состоянии их здоровья. Для каждого жителя края будут созданы личные QR-пропуска. Все желающие смогут скачать их на свой мобильный телефон на региональном портале госуслуг. Также можно будет отсканировать QR-код на входе в заведение и ввести личный телефонный номер. Для пользователей с кнопочными телефонами эту операцию будет проделывать сотрудник заведения.

Подобная процедура контроля будет использоваться при посещении мест массового скопления людей. Это музеи, выставочные залы, библиотеки, кинотеатры, театральные, концертные и культурно-досуговые площадки, физкультурно-спортивные объекты и спорткомплексы. Кроме того, с 22:00 до 6:00 коды нужно будет предъявлять в точках общепита.

В случае, если у кого-то из посетителей общественного места будет обнаружен коронавирус, то всем находившимся в помещении вместе с ним будет выслано сообщение об этом. И рекомендация пройти тестирование на COVID-19.