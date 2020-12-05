Все участники массового избиения блогерши в прямом эфире задержаны в Дагестане

Инициатор нападения, блогерша Фатима Арабова / кадр видео избиения блогерши Лейлы

В Дагестане задержаны все участницы массового избиения блогерши, произошедшего 1 декабря. Видео с записью расправы распространилось в региональном сегменте соцсетей. Как сообщают в пресс-службе МВД республики, проверка по данному факту продолжается.

– Все участницы инцидента установлены правоохранителями и доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ближайшее время, после окончания всех необходимых мероприятий, по данному факту будет принято соответствующее процессуальное решение, – говорится в заявлении регионального ГУ МВД.

Напомним, что причиной ссоры между девушками стали оскорбления и взаимные угрозы в соцсетях. Но одна из двух блогерш оказалась гораздо более активной. Пока ее соперница распиналась в соцсетях, она нашла ее адрес и пришла разбираться. Часть снятых кадров она показала в прямом эфире Instagram.

Пользователи были возмущены инцидентом и стали распространять видео, которое, в итоге, дошло до полицейских. Была инициирована проверка. Теперь нападавшие на блогершу рискуют понести наказание по букве закона.

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