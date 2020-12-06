На Ставрополье выявили 29097 случаев заражения коронавирусом

На Ставрополье за сутки зафиксировали 230 больных коронавирусом. Всего пациентов - 29097, сообщает Владимир Владимиров в социальных сетях.

За день зарегистрировали четыре смерти, за время пандемии скончались 587 человек. Врачам удалось спасти 25735 пациентов.

- Объём исследований на COVID-19 по-прежнему на высоких отметках. За весь период проведено уже около 943 тысяч таких тестов. Большой охват помогает выявлять новые факты заражения. Заболевшим оказывается медицинская помощь, - пишет Владимиров.