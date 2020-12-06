Стало известно, где на Ставрополье 7-8 декабря образуется гололед

На Ставрополье ожидают 7 и 8 декабря сильное ухудшение погоды. Это коснется 20 районов, передает пресс-служба МЧС Ставропольского края.

- В западных, центральных и юго-восточных районах Ставропольского края (Красногвардейское, Ипатовское, Новоалександровское, Изобильненское, Труновское, Петровское, Шпаковское, Грачевское, Благодарненское, Кочубеевское, Андроповское, Александровское, Новоселицкое, Минераловодское, Предгорное, Буденовское, Советское, Нефтекумское, Степновское, Курское МО) ожидается сильныи гололёд в сочетании с порывистым ветром до 15-20 м/с, - сказано в сообщении.

В этих территориях возможны повреждение линий связи и ЛЭП, а также нарушение в работе систем жизнеобеспечения.