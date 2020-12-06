На Ставрополье рассказали алгоритм доставки лекарств для больных COVID

На Ставрополье разработали алгоритм, по котором доставляют лекарства для больных коронавирусом. Об этом сообщает управление по информационной политике Правительства Ставропольского края.

О механизме работы рассказали на примере Туркменского района. Сначала в районной больнице изучают журнал с амбулаторными больными. С назначением врача волонтеры идут в центральную аптеку Летней Ставки бесплатные лекарства: противовирусные и гормональные препараты, антибиотики и препараты, снижающие свертываемость крови. А потом препараты передают бесконтактно.

- Транспортом волонтеров обеспечивает администрация Туркменского муниципального района. Лекарства уже получили жители Летней Ставки, села Куликовы Копани и аула Чур, - сказано в сообщении.

Медикаменты могут получить пациенты с COVID, которые переносят болезнь в легкой и среднетяжелой форме. И только после обращения к лечащему врачу. Волонтеры доставляют препараты во всех районах Ставрополья.