Из-за аварии 2,7 тысяч жителей Ставрополья остаются без тепла

В станице Ессентукская произошла утечка на теплотрассе, из-за которой пришлось выключить котельную. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ставропольского края.

Под отключение попали 17 многоэтажек по улице Гагарина. В них живет 2772 человек, 452 из которых - дети.

- По состоянию на 13-00 отопление подано в 10 домов, отключенными от отопления остается 7 домов (315 квартир, 945 человек, из них 137 детей). Жалоб от населения не поступало, пострадавших нет, - уточняется пресс-служба МЧС Ставрополья

На месте прорыва работают 17 человек и 5 единиц техники.