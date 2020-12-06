В Ессентуках при странных обстоятельствах пропала 12-летняя девочка

Полина Смыкунова. Фото: МВД по СК

В Ессентуках начались поиски 12-летней Полины Смыкуновой. 3 декабря девочка вышла из дома и до сих пор не вернулась, передает пресс-служба МВД по Ставропольскому краю.

О пропаже ребенка сообщила мать ребенка. Полиция проводит комплекс мероприятий, ориентировка разослана нарядам.

Приметы Полины: на вид 14 лет, рост - 160 сантиметров, худощавое телосложение. Стрижка короткая, в последний раз была в черной толстовке с капюшоном, коричневых брюках и зеленом пальто-пуховике.

Если вам что-то известно о местонахождении девочки - сообщите по телефонам: 8(87934) 6-16-01 или 02 (с мобильного 102).