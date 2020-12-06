На Ставрополье ожидают резкое похолодание до -12 градусов

Гидрометцентр Ставропольского края прогнозирует резкое похолодание. Температура в регионе опустится до -12 градусов.

Такой мороз ожидают в ночь на 7 декабря. Выпадет небольшой снег, местами будет туман. Днем потеплеет до минус 2-7 градусов. В Ставрополе ожидают солнечную погоду с минусовой температурой до 6 градусов.

8 декабря погода не изменится. Ночью до -12 градусов, днем до -7. В южной части края пойдет снег, но в Ставрополе будет солнечно. Ветер до 19-20 метров в секунду.

МЧС по Ставропольскому краю предупреждает, что на дорогах появится гололед.

- В западных, центральных и юго-восточных районах Ставропольского края (Красногвардейское, Ипатовское, Новоалександровское, Изобильненское, Труновское, Петровское, Шпаковское, Грачевское, Благодарненское, Кочубеевское, Андроповское, Александровское, Новоселицкое, Минераловодское, Предгорное, Буденовское, Советское, Нефтекумское, Степновское, Курское МО) ожидается сильный гололёд в сочетании с порывистым ветром до 15-20 м/с, - сообщает ведомство.

Из-за такой непогоды возможны перебои в работе ЛЭП и другие чрезвычайные ситуации.