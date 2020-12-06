В Северной Осетии сына задержали после нападения на мать

В Моздоке задержали 25-летнего парня за конфликт с матерью, передает пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Между членами семьи разгорелся скандал. Мать ругала сына за то, что он не работает и часто пьет. В гневе молодой человек стал душить мать. Женщину с признаками удушья доставили в районную больницу, а сын скрылся. Его объявили в федеральный розыск.

- Скрывшись от суда, ранее судимый гражданин пытался избежать уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинения тяжкого вреда здоровью». В настоящий момент душегуб находится под арестом, - сказано в сообщении.