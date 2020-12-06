В Дагестане от коронавируса скончались 1004 человека

В Дагестане зарегистрировали тысячную смерть от коронавируса. Всего их - 1004, передает пресс-служба Минздрава республики.

За все время в регионе выявлено 19695 случаев заражения COVID-19. Врачам удалось спасти 17572 пациентов, на лечение находятся 1375 человек: 223 в больнице, 1152 - дома.

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