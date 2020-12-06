Пострадавшим от стихий на Ставрополье вернут электричество 6 декабря

Более 400 абонентов в Александровском и Андроповском районах Ставрополья остались без света. Работы по восстановлению снабжения закончат 6 декабря, сообщает министр краевого Минпрома Виталий Шульженко.

- В зону отключения попал детский сад и котельная. На устранение аварии были брошены силы порядка 20 аварийных бригад и 9 вышек, в том числе соседних территорий края. [...] По данным на 17:00 6 декабря большая часть повреждений устранена. Все социально значимые объекты обеспечены светом, - сказал Шульженко.

Без света все еще живут 30 домов в селах Грушевском, Калиновском, Круглолесском, Садовом, хуторах Чапурке и Петровке Александровского района, а также в селах Казинке, Султане и станице Воровсколесской Андроповского района.

Вопрос о восстановлении электроснабжения контролирует Владимир Владимиров.