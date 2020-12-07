На Ставрополье за сутки от COVID-19 скончались шесть человек

Число умерших от инфекции достигло 593 Фото: Александр АБРАМОВ

На Ставрополье за воскресенье число выздоровевших от COVID-19 выросло на 109 и достигло в целом 25,8 тысячи человек. Увеличилось и количество тестов, проведенных для выявления новых случаев передачи инфекции.

С начала пандемии в нашем регионе провели почти 950 тысяч таких исследований. Все случаи заболевания берутся под медицинский контроль, пациентам оказывается помощь. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Так, за сутки от коронавируса скончались шесть пациентов. Число умерших от инфекции достигло 593. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки коронавирусом заболело еще 229 человек. Число зараженных достигло 29326.

- Зима еще только начинается. Растет опасность со стороны сезонных инфекций. И это дополнительно умножает угрозы, связанные с присутствием коронавируса. На этом фоне лучше не рисковать и очень внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдать правила эпидемиологической профилактики и рекомендации медиков. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми, - обратился губернатор Ставрополья к землякам.