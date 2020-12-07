Поиски пропавшей 12-летней девочки на Ставрополье прекращены

На Ставрополье прекращены пропавшей поиски 12-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России. Напомним, жительница Ессентуков Полина Смыкунова 3 декабря девочка вышла из дома и пропала.

О пропаже ребенка сообщила мать подростка. Накануне стало известно, что в Ессентуках установили местонахождение Полины Смыкуновой. Ее нашли в пределах города.

Ранее на поиски несовершеннолетней были ориентированы наряды, несущие службу по обеспечению общественной безопасности, экипажи патрульно-постовой службы полиции, представители поискового отряда.

Сейчас несовершеннолетняя передана законным представителям. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.