На Ставрополье за сутки от коронавируса вылечились 109 человек

В крае разработали алгоритм, по котором доставляют лекарства для больных COVID-19 Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье за сутки от COVID-19 вылечились 109 человек. Число тех, кто победил болезнь достигло 25844. Однако, в нашем регионе продолжает расти число умерших от инфекции. Так, за прошлый день от COVID-19

скончались шесть человек. Всего на Ставрополье жертвами инфекции стали 593 жителя. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

На данный момент в регионе зафиксировано 29326 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз подтвердился еще у 229 человек.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье разработали алгоритм, по котором доставляют лекарства для больных коронавирусом. О механизме работы рассказали на примере Туркменского района. Сначала в районной больнице изучают журнал с амбулаторными больными.

С назначением врача волонтеры идут в центральную аптеку Летней Ставки бесплатные лекарства: противовирусные и гормональные препараты, антибиотики и препараты, снижающие свертываемость крови. А потом препараты передают бесконтактно.