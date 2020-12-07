В Кисловодске житель соседнего региона угрожал убить соседку

Злоумышленником оказался 23-летний парень Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть ОМВД России по Кисловодску обратилась местная жительница с сообщением о том, что ее соседке угрожают убийством.

На место происшествия выехали правоохранители. Выяснилось, что между потерпевшей и ее бывшим сожителем произошел конфликт. Во время ссоры мужчина, схватив женщину за горло, стал высказывать в ее адрес угрозы убийством.

Сестра потерпевшей, находившаяся в этот момент в соседней комнате, опасаясь за ее жизнь, выбежала на лестничную клетку и стала звать на помощь. Услышав крики девушки, соседка сообщила о случившемся в городской отдел внутренних дел.

Полицейские задержали 23-летнего жителя соседнего региона. Его доставили в отдел полиции.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России по региону.