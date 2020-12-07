В Михайловске директор организации скрыл от налоговой 117 млн рублей

Фото: пресс-служба СКР России по краю

Против генерального директора ООО АК «Ставрополь Авто» возбудили уголовное дело по статье: «Уклонение от уплаты налогов». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с января 2014 по декабрь 2016 года подозреваемый уклонялся от уплаты налогов на добавленную стоимость, предоставляя налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 117 миллионов рублей. Сейчас следователи собирают необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.