Ставропольских водителей проверят на предмет задолженности по штрафам

Операция стартовала 7 декабря Фото: Архив КП

Госавтоинспекция Ставрополья и Федеральная служба судебных приставов-исполнителей возобновляют работу по проведению на территории региона профилактической операции «Должник».

Очередной этап стартует 7 декабря, и продлится до 11 декабря. Поводом для операции послужили результаты статистики. Так, на Ставрополье имеется более трех тысяч должников по штрафам за нетрезвое вождение.

Еще около полутора тысяч ставропольцев – злостные неплательщики штрафов за иные нарушения ПДД, в том числе имеющие многотысячные задолженности за нарушение скоростного режима, зафиксированных в автоматическом режиме.

Автоинспекторы поинтересуются у каждого человека о месте нахождения его транспортного средства.

В списки приставов и автоинспекторов попадают также те граждане, задолженность которых по штрафам превышает 10 тысяч рублей, либо имеют задолженность по 10-ти и более штрафам.

Кроме адресной работы, наряды ДПС будут проводить рейды на автодорогах. Каждый автолюбитель будет проверяться по базам данных на предмет имеющихся задолженностей по линии Госавтоинспекции.

На постах выставят видеокомплексы «Дорожный пристав» и «Крис», помогающие распознать в потоке автомобилей автовладельца, имеющего задолженности.