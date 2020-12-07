На Ставрополье в ДТП пострадали 8 человек

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью

Инцидент произошел 6 декабря, около 19:00, на автодороге «Новоселицкое – Саблинское» Новоселицкого района. Там водитель автомобиля ВАЗ-21102 по неустановленной пока причине выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-21101.

С различными травмами в больницу доставили двух водителей, двух пассажиров первой «десятки» и 4 пассажиров второй «десятки».

Среди них - трое 16-летних студентов. Предполагаемым виновником ДТП является 44-летний местный житель. За рулем второго ВАЗа находился 25-летний житель района.

У обоих водителей при госпитализации произведен биозабор жидкости на установление состояния опьянения.

По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства уточняются. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставрополью.