В Пятигорске в аварии пострадал ребенок

Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел 6 декабря, около 14:00, на автодороге «Северо-Западный обход г. Пятигорска» Предгорного района.

Там водитель автомобиля Лада Гранта не справилась с управлением, выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «Ауди А6».

Травмы получил 11-летний пассажир иномарки, житель соседнего региона. Школьнику назначили амбулаторное лечение. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

От тяжелых травм в ДТП его уберег пристегнутый ремень безопасности во время поездки. Водители не пострадали.

За рулем Гранты была 62-летняя местная жительница, за которой числится 7 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, чаще всего нарушение скоростного режима. В момент ДТП женщина была трезва.

По факту происшествия проводится проверка.

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