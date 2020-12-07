На Ставрополье 7 декабря в 20 районах края образуется сильный гололед

Столбики термометра могут опуститься до 6 градусов мороза Фото: Мария ЛЕНЦ

В 20 районах и округах Ставрополья 7 декабря прогнозируются сильный ветер, туман и снегопад. Скорость ветра может достигать 20 м/с. Столбики термометра могут опуститься до 6 градусов мороза.

8 декабря погода не изменится. Ночью до -12 градусов, днем до -7. В южной части края пойдет снег, но в Ставрополе будет солнечно. Ветер до 19-20 м/с.

Кстати, самым теплым декабрь со средней температурой был в 2010 году +4,6°, а самая низкая среднемесячная температура в 2002 году — 8,9°.

Рекордно холодным было 10 декабря 2002 года — до минус 30 градусов, а самым теплым декабрь 1999 года до плюс 24 градусов.