На заводе в Ставрополе установили оборудование, которое защищает рабочих и природу

Новое оборудование на "Сигнале" значительно расширяет технологические возможности производства.

Целый ряд преимуществ обеспечила Ставропольскому радиозаводу «Сигнал» установка в ноябре 2020 года новой механизированной гальванической линии алюминиевых сплавов.

Современное высокотехнологичное оборудование, которое соответствует всем критериям российской программы импортозамещения, полностью автоматизировано. Грузоподъемность линии - 100 кг, и теперь здесь можно обрабатывать очень большие детали, тем самым снижая физическую нагрузку на людей. Новая гальваника также существенно расширяет технологические возможности производства.

- Это оборудование обеспечивает настолько прочное и износостойкое покрытие материалов, что в итоге позволяет использовать их при производстве новейших изделий специальной техники. При этом новая линия обеспечивает заводу значительную экономию финансовых средств, - заверяет Андрей Фетисов, ведущий инженер-технолог по гальванопокрытиям.

Есть у нового оборудования и ряд других немаловажных плюсов: так, дистанционное управление выводит персонал из опасных рабочих зон, минимизируя риск отравлений, ожогов и поражения электротоком. Кроме того, как поясняет главный технолог предприятия Алексей Щербинин, «благодаря установленным в гальваническом цехе скрубберам, представляющим собой систему очистки вентиляционных выбросов, теперь экология и работники завода надежно защищены от опасных для окружающей среды паров, содержащих аэрозоли кислот, щелочей и соединений хрома».

- На новую гальванику мы затратили почти 10 процентов от всех годовых инвестиций. Уверен, эти средства себя полностью оправдывают. К тому же, мы показали пример хорошей командной работы, - с гордостью отмечает гендиректор завода Андрей Кочерга.