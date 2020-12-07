На Ставрополье от COVID-19 выздоровели около 26 тысяч человек

Лечение в стационаре получают 1722 пациента с COVID-19: в тяжелом состоянии – 308, в том числе 38 подключены к аппаратам ИВЛ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Ставрополье лаборатории провели 942616 исследований на COVID-19. За сутки выполнено 6417 тестов методом ПЦР. За последний день коронавирусом заболело еще 229 человек.

Число зараженных в крае достигло 29326, в том числе 2678 – среди детей, из которых 2397 уже выздоровели. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава края.

За весь период пандемии в регионе болезнь побороли 25735 человек, 181 из них выписан накануне.

Сейчас под наблюдением в медучреждениях и в самоизоляции на дому остаются 11608 человек.

Лечение в стационаре получают 1722 пациента с COVID-19: в тяжелом состоянии – 308, в том числе 38 подключены к аппаратам ИВЛ; в состоянии средней степени тяжести – 948. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Прошли карантинные мероприятия и сняты с меднаблюдения 94907 человек. С начала распространения заболевания не удалось спасти 587 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В медицинских организациях края на 21% свободны инфекционные койки, развернутые для оказания медицинской помощи при коронавирусе и внебольничной пневмонии, и на 19% - реанимационные, оснащенные аппаратами искусственной вентиляции легких.