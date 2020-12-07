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В Ставрополе мужчина перевел мошеннику более полумиллиона рублей

По факту мошенничества возбудили уголовное дело
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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По факту мошенничества возбудили уголовное дело

По факту мошенничества возбудили уголовное дело

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На удочку мошенника попался 61-летний житель Ставрополя. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.

После этого мошенник ввел пенсионера в заблуждение и убедил жертву в том, что ему нужно сберечь деньги.

Для этого ставропольцу якобы нужно перевести более 500 тысяч рублей на коррекционный счет. Доверчивый пенсионер направился к ближайшему банкомату и выполнил указания злоумышленника.

Спустя время ставрополец понял, что его обманули, и обратился с заявлением в правоохранительные органы.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

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