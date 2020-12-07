Власти рассказали о ходе восстановления энергоснабжения на Ставрополье

На Ставрополье обсудили ход восстановления энергоснабжения в районы, пострадавшие от непогоды. О последних итогах сообщила пресс-служба губернатора.

По данным на 12 часов, абоненты из Андроповского района и Минераловодского городского округа уже получают электричество. Больше всех пострадал Александровский район. Часть потребителей еще остаются без света, в села Александровское, Калиновское и Круглолесское привезли три дизельных генератора, которые обеспечивают электроснабжение.

- Аварийные бригады продолжают отработку отдельных заявок жителей округа в случае новых повреждений линий электропередачи. Все ремонтные службы несут вахту в усиленном режиме до улучшения погодных условий, - сказано в сообщении.

Ситуация на контроле у Владимира Владимирова.