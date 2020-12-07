В Ессентуках две медсестры предотвратили убийство коллеги

Фото: пресс-служба СКР России по Ставропольскому краю

Инцидент произошел этим летом. В один из медицинских центров в Ессентуках ворвался разъяренный мужчина, вооруженный ножом.

Он напал на медсестру, которая приходилась ему женой. Злоумышленник более 10 раз ударил ее ножом.

От расправы женщину спасли две ее коллеги - медицинская сестра Виктория Захаркина и главная медицинская сестра Раиса Самойлова.

Они, рискуя собственными жизнями, создали собой живую стену, после чего оттащили нападавшего от раненной жены, тем самым спасли ей жизнь. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

- Вы совершили поистине героический поступок. Рискуя собственными жизнями, проявив решительность, смелость и силу духа, Вы, две хрупкие женщины, обезвредили мужчину с ножом и предотвратили совершаемую им расправу над беззащитной женщиной. Вы спасли жизнь своей коллеге, ставшей жертвой преступного посягательства, - отметил руководитель следственного управления СКР по Ставрополью Игорь Иванов, вручая в торжественной обстановке медаль Председателя СК РФ «Доблесть и отвага» медицинской сестре Виктории Захаркиной.

Такой же медалью наградили и главную медсестру Раису Самойлову.

Что касается злоумышленника, то против него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Сейчас он находится под стражей.

Скоро подозреваемый предстанет перед судом и ответит за содеянное по всей строгости закона.