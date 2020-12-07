На Ставрополье спасли вмерзших в лед лебедей

Фото: пресс-служба ПАСС СК

6 декабря местные паблики взбудоражила новость о двух скованных льдом лебедях, которые не могут выбраться из пруда в районе села Надежда. На помощь к замерзшим, попавшим в беду птицам, взяв с собой лодку, выехали спасатели Ставрополя.

Пассовцы спустили лодку на воду и, раскалывая лед, добрались до местонахождения лебедей. Когда до птиц оставалось примерно полтора–два метра, «пленники» вспорхнули и перелетели на другое место. Об этом сообщает пресс-служба противопожарной и аварийно-спасательной службы края.

Спасатели поняли, что жизни пернатых ничего не угрожает. Но чтобы обезопасить их, они приняли решение очистить ото льда часть водоема. Тем самым освободив водную гладь для плавания птиц.

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