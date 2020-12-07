245 водных объектов Ставрополья оказались без защиты у берегов

На Ставрополье обнаружили 245 водных объектов без прибрежных защитных полос. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ставропольского края.

Факт выявили в ходе проверки, проведенной по требованию прокурора Ставропольского края Александра Лоренца. Отсутствие защиты считается нарушением 65 статьи Водного кодекса РФ.

- В целях устранения выявленных нарушений, Ставропольским межрайонным природоохранным прокурором министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края 27 ноября 2020 внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства, - сказано в сообщении надзорного органа.