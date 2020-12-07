Осадки на Ставрополье создали благоприятные условия для озимых

На еженедельном рабочем совещании в краевом правительстве обсудили ситуацию в агропромышленном комплексе Ставрополья.

Так, осадки выпали практически на всей территории региона, что создало необходимые условия для всходов озимых культур на площади 823 тысяч гектаров.

Большая часть всходов – в хорошем и удовлетворительном состоянии. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

По оценке специалистов, наступившие холода не представляют угрозы для посевов. Ситуация с влагообеспеченностью сельхозугодий остается на постоянном контроле.

В животноводческой отрасли на зимовку перевели около 301 тысячи голов крупного рогатого скота и 1,5 миллиона овец.