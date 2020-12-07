Студенты ставропольских колледжей и техникумов прокачали предпринимательские навыки

За 48 часов, отведенных на состязание по финансовой грамотности, 7 команд-участниц не только продемонстрировали свои знания в сфере прикладных финансов.

Как и предусмотрено форматом хакатона, участники решали именно практические задачи. Студентам нужно было подготовить и защитить бизнес-проект перед жюри. Причем оценивалась не столько оригинальность идеи, сколько ее реальная жизнеспособность в условиях стремительно развивающихся цифровых технологий.

А потому при презентации проекта участники должны были обосновать и выбор организационно-правовой формы предприятия, проанализировать перспективы развития с учетом возможных рисков, просчитать потенциальную прибыльность, проработать меры по снижению издержек и т. д. Чем детальнее проработан проект - тем было больше шансов у конкурсантов привлечь внимание инвесторов, в роли которых традиционно выступали студенты Северо-Кавказского федерального университета.

Формат хакатона для будущих предпринимателей в рамках Недели финграмотности на Ставрополье используется уже не впервые. В предыдущие годы он отлично себя зарекомендовал, поясняют в Региональном центре финансовой грамотности.

В определенном плане это даже элемент их личностного развития и профориентационной работы, крайне важной для студентов образовательных организаций среднего профессионального образования. Ведь участники конкурса на подготовительном этапе получают мощную теоретическую подготовку по основам предпринимательства, а далее уже прокачивают так называемые предпринимательские навыки.

- В итоге, выпускаясь из образовательного учреждения, ребята думают не только о том, что они могут найти работу на каких-то предприятиях. Они знают, что есть возможность пробовать себя в ведении собственного бизнеса. Тем более, теперь это стало еще проще с введением в стране статуса самозанятых, что подразумевает работу «на себя» при применении налога на профессиональный доход, - говорит региональный координатор программы повышения финансовой грамотности населения в Ставропольском крае Надежда Герасименко. - Все эти азы студенты получают в ходе хакатона. Презентации участников хакатона были высокого уровня, и членам жюри было непросто определиться с симпатиями.

Заметим, в этом году защита проектов проходила в режиме «удалёнки», что не помещало студентам проявить творческий подход. Конкурсанты среди прочего продемонстрировали свои проекты в сценках и пантомиме, скрасив свои выступления песнями и танцами.

Замминистра финансов Ставропольского края Юрий Суслов также добавляет:

- Хакатон - это еще одна регулярно используемая нами форма учебно-развлекательных мероприятий, отлично подходящих для финансового просвещения молодежной аудитории. Этот формат предполагает вовлечённость участников, но в то же время требует готовности к совместной работе и обмену знаниями. Через игру конкурсанты постигают финансовую терминологию, знакомятся с финансовыми инструментами, в то же время они учатся применять их в жизни, решать финансовые задачи и объективно оценивать последствия принятых решений. Я уверен, для кого-то из них это мероприятие станет впоследствии реальным импульсом для пробы своих сил в создании своего дела.

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