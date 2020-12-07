На Ставрополье более 3,6 тыс. амбулаторных Covid-пациентов уже обеспечены бесплатными лекарствами

До конца года бесплатно выдать медикаменты планируется свыше 13 тыс. больным в легкой и среднетяжелой формах Фото: Мария АНАНОВА

С середины ноября на Ставрополье пациентам начали выдавать препараты для лечения коронавируса на дому. На сегодняшний день бесплатными медикаментами обеспечены 3 696 жителей края, выписано 8,5 тысяч рецептов на препараты. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Для обеспечения амбулаторников бесплатными лекарствами, край закупил препараты, утвержденные минздравом России для лечения пациентов с диагнозом Covid-19 - противовирусные препараты, антибиотики, гормоны и антикоагулянты.

На эти цели Ставрополью из федерального бюджета направили 105,5 млн рублей. Этих средств хватит, чтобы до конца года обеспечить более 13 тысяч человек, проходящих лечение амбулаторно, у которых болезнь протекает в легкой или среднетяжелой формах.

Получить препараты можно только по назначению врача. Терапевт выписывает рецепт после посещения пациента и его осмотра.

Документ о назначении передается в аптечную организацию. Получить лекарства могут родственники больного, доставить волонтеры или медицинские работники. Сам пациент во время лечения должен находиться в самоизоляции.

В течение всего медицинского наблюдения пациенту, в зависимости от его состояния, могут доназначаться препараты, меняться схема лечения. Это также предусмотрено программой бесплатного обеспечения лекарственными препаратами больных новой коронавирусной инфекцией.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье за сутки от COVID-19 вылечились 109 человек. Число тех, кто победил болезнь достигло 25844. Однако, в нашем регионе продолжает расти число умерших от инфекции. Так, за прошлый день от COVID-19

скончались шесть человек. Всего на Ставрополье жертвами инфекции стали 593 жителя. Губернатор края выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

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