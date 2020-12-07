Жители Ставрополья отдали мошенникам 36 млн рублей за неделю

Горожан призывают быть внимательнее при разговоре с незнакомыми по телефону. Не называть своих персональных данных, лучше прекратить разговор
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Жители Невинномысска только за последнюю неделю лишились 36 миллионов рублей из-за проделок телефонных мошенников. Из-за этого глава города
попросил всех местных жителей быть бдительнее и внимательнее, так как участились случаи телефонного мошенничества.
Градоначальник призвал быть внимательнее при разговоре с незнакомыми по телефону. Не называть своих персональных данных, лучше прекратить разговор.
В случае обмана немедленно обратиться в соответствующие службы
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что недавно на удочку мошенника попался 61-летний житель Ставрополя. Мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков.
После этого мошенник ввел пенсионера в заблуждение и убедил жертву в том, что ему нужно сберечь деньги.