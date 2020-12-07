В COVID-госпитале Железноводска кислородом обеспечены 34 койки

Инфекционное отделение Железноводской городской больницы в этом году было капитально отремонтировано. Так как пандемия коронавируса уже пришла на Ставрополье, было принято решение об оснащении коечных мест кислородными точками.

Отделение, рассчитанное на 25 пациентов, нарастило количество инфекционных коек до 50. Кислородом обеспечены 34.

По словам главного врача больницы Евгения Матвиенко, в реанимационном отделении проводится кислородная линия. Для бесперебойной подачи кислорода больница оборудована двухтонным газификатором. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава края.

—Всего отделение сегодня рассчитано на 50 мест. Мы подвели 34 кислородные точки. Дополнительно проводим кислородную линию на базе реанимационного отделения. Остальные отделения не перепрофилировали, такой необходимости нет. При необходимости будем готовы подвести к кислороду все наши 50 ковид-коек, — рассказал Евгений Матвиенко.

Более 100 специалистов городской больницы прошли обучение по лечению, диагностике и профилактике новой коронавирусной инфекции. В медучреждении создан запас медикаментов и средств индивидуальной защиты, дезсредств. Минимально их запас рассчитан на две недели вперед.

В больнице есть своя ПЦР-лаборатория, которая выполняет в сутки до 350 исследований на коронавирус. Летом лаборатория получила статус референсной, что позволяет сократить сроки ожидания результата.

Ведь больница не направляет на подтверждение положительные анализы пациентов в другие лаборатории. Скоро на Ставрополье создадут еще 6 ПЦР-лабораторий на базе государственных медучреждений.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что с середины ноября на Ставрополье пациентам начали выдавать препараты для лечения коронавируса на дому. На сегодняшний день бесплатными медикаментами обеспечены 3 696 жителей края, выписано 8,5 тысяч рецептов на препараты. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Для обеспечения амбулаторников бесплатными лекарствами, край закупил препараты, утвержденные минздравом России для лечения пациентов с диагнозом Covid-19 - противовирусные препараты, антибиотики, гормоны и антикоагулянты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Минздраве прокомментировали информацию об отсутствии медикаментов в COVID-госпитале Пятигорска

В сети писали, что пациенту пришлось самостоятельно покупать кислородный аппарат за 65900 рублей (подробнее)