На Ставрополье ученики младших классов получат бесплатные подарки на Новый год

На Ставрополье все ученики младших классов школ перед Новым годом получат бесплатные новогодние подарки - по 1,5 кг конфет.

На закупку сладких подарков из бюджета края выделили более 67 млн рублей.

Вручать сладости в школьных классах будут с 15 по 28 декабря, подарки за детей, которые находятся на больничном или дистанционном обучении, смогут получить их родители. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления по информационной политике.

Дополнительные подарки предусмотрены для детей, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Каждому ставропольцу в возрасте от трех до 12 лет в такой семье вручат по два кг конфет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что новогодние утренники в школах и детсадах Ставрополья проведут без родителей. На празднике будут соблюдены все профилактические меры.

- Мы провели онлайн-голосование, и большинство за то, чтобы провести новогодние елки для детей. Но право выбора сохраняется за родителями, участие в елках – исключительно добровольное, и если кто-то не хочет, чтобы его ребенок посещал такое мероприятие, то так и должно быть, – отметил Владимир Владимиров.