На Ставрополье 71-летний дедушка выехал на «встречку» и попал в ДТП

Фото: УГИБДД МВД по Ставрополью

На Ставрополье 71-летний пенсионер выехал на «встречку» и попал в ДТП. Его «Хонда» врезалась в «шестерку». К счастью, все участники аварии остались живы.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД МВД по Ставропольскому краю, ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» 6 декабря. Виновник аварии неизвестен. Однако в результате выезда на «встречку» произошло столкновение.

В аварии травмы получила 48-летняя пассажирка отечественного авто. Оба водителя не пострадали. Сообщается, что 71-летний автолюбитель на «Хонде» был трезв. Ведется проверка.