Потепление до +1 градуса ожидается на Ставрополье

На Ставрополье потеплеет до +1 градуса к среде Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье потеплеет до +1 градуса уже к среде. Однако погода все равно не будет ласковой. Ожидаются ветры до 20 м/с и снегопады. Подробности сообщает краевой Гидрометцентр (ЦГМС).

Потепление на Ставрополье начнется уже во вторник. Дневная температура будет варьироваться от-1 до -6 градусов Цельсия. Ночью вероятен не слишком сильный снегопад и похолодание до -11.

В среду станет еще теплее. Днем прогнозируется от +1 до -4 градусов по краю и около ноля в Ставрополе. Сохранится порывистый ветер до 15-20 м/с. По словам синоптиков, подобный температурный режим находится в пределах нормы для Ставропольского края.