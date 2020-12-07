Два человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями на Ставрополье

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю

На Ставрополье два человека погибли и трое пострадали в массовом ДТП с четырьмя автомобилями. Подробности сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Как сообщает экстренное ведомство, авария произошла около 21:40 в понедельник на 259 километре федеральной автодороги «Кавказ». Столкнулись Hyundai «Sonata», Hyundai «Accent», ВАЗ 2111, и грузовик «Scania». Подробности аварии не уточняются.

– В результате ДТП пострадало пять человек. Двое погибли. Трое, в том числе ребенок, госпитализированы в центральную городскую больницу Невинномысска, – уточняет ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

На месте ДТП работает оперативная группа. Обстоятельства аварии выясняются.